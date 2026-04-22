Quattro ex direttori di aziende sanitarie intascavano gli stipendi malgrado la pensione | Danno erariale da 880mila euro

Quattro ex direttori di aziende sanitarie campane sono accusati di aver percepito stipendi dopo aver raggiunto la pensione. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato un danno erariale di 880mila euro, che si riferisce a somme indebitamente percepite. L’indagine, condotta dalla Procura Regionale della Corte dei conti, si concentra sui pagamenti effettuati a questi ex dirigenti, che avrebbero continuato a ricevere retribuzioni nonostante l’uscita dal servizio pubblico.

È di 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, contestano a quattro ex direttori generali di Aziende Sanitarie campane i quali, dopo essere.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Intascavano stipendi malgrado in pensione, ‘danno erariale da 880mila euro’Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a oltre 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di... Primari, le aziende sanitarie modenesi presentano otto nuovi Direttori di DipartimentoOtto professionisti alla guida di dipartimenti interaziendali, territoriali e universitari: una squadra unica per rafforzare l’integrazione tra AUSL,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: De Chirico, oltre 33.000 visitatori in quattro mesi; Violenza sessuale su una studentessa, 4 anni ad ex direttore accademia di Belle Arti; Caos sanità nel Medio Campidano: Quattro direttori in due anni, basta porte girevoli; Violenza sessuale su una studentessa: condannato a 4 anni l'ex direttore Sepiacci. Percepivano lo stipendio ma erano in pensione: nei guai 4 ex direttori di Asl in CampaniaNei confronti dei quattro ex dirigenti sono stati notificati inviti a fornire deduzioni; secondo gli inquirenti, i quattro, nonostante il pensionamento ... fanpage.it Napoli, stipendi percepiti dopo la pensione: danno erariale da oltre 880mila euro a 4 ex direttori generaliNapoli - Un presunto danno erariale superiore agli 880mila euro è stato contestato a quattro ex direttori generali di aziende sanitarie della Campania. cronachedellacampania.it Il danno all’erario è stato quantificato in 880.988 euro. Nei confronti dei quattro ex dirigenti sono stati notificati “inviti a fornire deduzioni”; secondo gli inquirenti, i quattro, nonostante il pensionamento, avrebbero continuato a percepire lo stipendio fino alla fine - facebook.com facebook Siamo a Food & Hospitality Asia. Quattro giorni di incontri, confronti e nuovi progetti nel mondo della cucina professionale. Singapore Expo Hall 2 – 2J2-01 Ad accogliervi in stand Andrea Villa e Mauro Moretti (Sales Directors), insieme a Simran Setia (India Co x.com