Strisce blu nelle zone di confine Amat posiziona cartelli aggiuntivi per evitare confusione con i parcheggi Apcoa

L'Amat ha installato cartelli supplementari nelle aree di confine dove sono presenti le strisce blu, i parcheggi a pagamento con tariffa oraria, per distinguere chiaramente queste zone dagli stalli concessi ad Apcoa. La modifica riguarda le aree in prossimità dei limiti tra le zone gestite dall’Amat e quelle affidate a Apcoa. Le nuove segnalazioni sono state posizionate per evitare confusione tra i diversi tipi di parcheggio.

L'Amat potenzia la segnaletica delle strisce blu, i parcheggi a pagamento con tariffa oraria, nelle zone al confine con gli stalli dati in concessione ad Apcoa. L'intervento della società partecipata arriva dopo il caso sollevato da PalermoToday, che ha portato il Consiglio comunale a deliberare un ordine del giorno per fornire informazioni aggiuntive nei cartelli, in modo da distinguere nettamente le strisce blu gestite da Amat e da Apcoa, evitando così agli automobilisti di attivare il ticket sbagliato e beccarsi una multa. Circostanza segnalata da numerosi malcapitati cittadini. L'atto, proposto dai consiglieri Domenico Bonanno e Viviana Raja, è stato approvato all'unanimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via Wagner, il caso delle multe al confine tra le strisce blu di Amat e Apcoa: "Più chiarezza per evitare il rischio di errori"Dopo il caso delle multe a raffica in via Wagner, all'angolo con via Mariano Stabile, zona di confine fra i parcheggi a pagamento gestiti dall'Amat e...

Via Wagner, multe a raffica al confine tra le strisce blu di Amat e quelle Apcoa: "Così è una truffa"Automobilisti indotti in errore dalla segnaletica senza indicazioni negli stalli comunali e dalla presenza delle colonnine della società privata...

