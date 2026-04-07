Cartoni accatastati nelle vie del centro così Viterbo ha accolto i turisti a Pasquetta | la segnalazione

Nella mattinata di ieri, 6 aprile, giorno di Pasquetta, sono stati segnalati cartoni accumulati nelle vie del centro storico di Viterbo. La presenza di questi rifiuti ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno deciso di rendere pubblica la situazione. La segnalazione riguarda l’accumulo di materiali di scarto che, in quel momento, erano visibili nelle strade principali della città.

Scrivo per segnalare una situazione a dir poco incresciosa a cui ho assistito personalmente nella mattinata di ieri, 6 aprile, giorno di Pasquetta. Mentre la nostra città veniva attraversata da un importante flusso di turisti, il cuore del centro storico offriva uno spettacolo che definire indecente è un eufemismo. Mi riferisco in particolare a via San Lorenzo, piazza del Gesù, piazza della Morte e via Cardinal la Fontaine. Le strade che dovrebbero rappresentare il fiore all’occhiello della nostra accoglienza. Intorno alle ore 12:00 — dunque in pieno orario di punta per le visite e non all'alba — era impossibile non notare gli ammassi di cartoni delle attività commerciali abbandonati in attesa di una raccolta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: "Muro di immondizia in via Palazzaccio, un angolo dimenticato del centro di Viterbo": la segnalazione Carnevale degli Este, tutto pronto per la nuova edizione nelle vie del centro storicoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) C'è grande attesa...