Massimo Olimpieri morto nell' incidente sulla Teverina a Viterbo | l' impatto e l' auto cappottata | FOTO e VIDEO

Questa mattina, lungo la strada Teverina a Viterbo, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Massimo Olimpieri, 68 anni. L’uomo, residente a Grotte Santo Stefano ma originario di Orvieto, era rimasto gravemente ferito nell’impatto e l’auto si è cappottata. Nonostante i soccorsi, Olimpieri non ce l’ha fatta. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Non ce l'ha fatta una delle persone rimaste coinvolte nel grave scontro tra tre macchine: le sue condizioni erano disperate. Aveva 68 anni. Due i feriti È morto l'uomo di 68 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente su strada Teverina a Viterbo. Si chiamava Massimo Olimpieri, viveva a Grotte Santo Stefano ma era nato a Orvieto. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo a lungo, anche più volte, ma le sue condizioni erano disperate e alla fine non ce l'ha fatta. Intorno alle 18 è stato dichiarato il decesso: troppo gravi le ferite riportate e tutti i tentativi sono stati vani.

