San Stino posa tre pietre d' inciampo per l' anniversario della Liberazione

Il Comune di San Stino di Livenza ha deciso di posare tre pietre d'inciampo in occasione della 81ª Festa della Liberazione. Le pietre, realizzate con blocchi di pietra ricoperti di ottone, saranno collocate davanti alle abitazioni delle vittime del nazifascismo. Questa iniziativa mira a ricordare le persone che hanno subito persecuzioni e violenze durante il periodo della Seconda guerra mondiale.

Il Comune di San Stino di Livenza poserà tre pietre d'inciampo - i blocchi di pietra ricoperti di ottone, posti davanti alle abitazioni delle vittime del nazifascimo - in occasione della 81ª Festa della Liberazione. L'iniziativa, in collaborazione con le associazioni d'Arma e l'Anpi, si svolgerà.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Pietre d’inciampo. Dopo il ritrovamento si procede con la posaDopo il ritrovamento del pacco, smarrito dal corriere, con le 14 pietre di inciampo, l’Aned ha potuto riprogrammare la posa. Gallarate: tra pietre d’inciampo e nuovo corteo per la LiberazioneLa memoria storica di Gallarate si prepara a un doppio appuntamento con la riflessione civile: sabato 18 aprile le scuole coinvolte in un percorso...