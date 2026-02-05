Pietre d’inciampo Dopo il ritrovamento si procede con la posa

Dopo che il pacco con le 14 pietre di inciampo è stato trovato, l’Aned ha potuto riprogrammare i lavori di posa. Il pacco era stato smarrito dal corriere, ma ora si può procedere. La posa delle pietre riprenderà nelle prossime settimane.

Dopo il ritrovamento del pacco, smarrito dal corriere, con le 14 pietre di inciampo, l’Aned ha potuto riprogrammare la posa. Si parte sabato alle 9.15 in via Stoppani 10, dove viveva Guglielmo Ersilio Menegatti. Nel Ferrarese il padre gestiva un bar-cooperativa della Lega Socialista: per questo la famiglia subì nel 1922 le angherie fasciste. "Nel ’22 nel locale entrarono i fascisti. Picchiarono mio zio, appesero al pozzo mia nonna, mia zia a una pianta e distrussero tutto", racconta la figlia. Così fu necessario andarsene: il padre trovò lavoro alla Falck come portinaio e i figli in altre aziende di Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sesto, l’Aned comunica che la posa delle pietre d’inciampo prevista per questa mattina è stata rinviata a causa dello smarrimento del pacco da parte del corriere.

A Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, il corriere ha smarrito il pacco contenente le pietre di inciampo destinate alla cerimonia del Giorno della Memoria.

