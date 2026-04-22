San Pellegrino l' unico santo riconosciuto di Forlì Protettore dei malati a lui il popolo forlivese è affezionato

A Forlì il 1 maggio si terrà l'inizio di un anno di giubileo e di indulgenza, dedicato a San Pellegrino, l’unico santo riconosciuto della città. La festività coincide con la festa di San Pellegrino, considerato il protettore dei malati e molto venerato dalla comunità locale. Durante l’anno, sono previste diverse celebrazioni e iniziative religiose dedicate alla figura del santo.

Sarà un anno di giubileo e di indulgenza a Forlì, quello che partirà il 1 maggio, festa di San Pellegrino. L'occasione è il terzo centenario della canonizzazione dell'unico santo forlivese riconosciuto dalla Chiesa. Diverse le iniziative previste per quest'anno giubilare, concesso dalla Santa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Oggi 9 aprile, San Liborio di Le Mans: vescovo e taumaturgo, protettore dei malati di reniSan Liborio di Le Mans, vescovo francese del IV secolo, è il protettore dei malati che soffrono di patologie renali. 8 marzo, San Giovanni di Dio: il Santo che rivoluzionò la cura dei malatiCon la sua esortazione “fate bene, fratelli”, san Giovanni di Dio è noto per aver rivoluzionato il modo di assistere i malati sviluppando un metodo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Centro, Frontini sotto attacco: Nella sua visione c'è il colpo mortale. Tolto l'unico parcheggio per residenti a San Pellegrino; L’amministrazione Frontini toglie l’unico parcheggio destinato in esclusiva ai residenti di San Pellegrino; Viterbo - Dopo lunghissima attesa arriva il Calendario unico degli eventi, si parte con San Pellegrino; Da Bergamo a San Pellegrino: la funicolare brembana torna protagonista con Atb. Buongiorno Moena!!! Si a Passo San Pellegrino la dama bianca ci ha voluto dare un saluto!! Questo lo spettacolo!! #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites # - facebook.com facebook