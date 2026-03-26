San Leucio 250 | dalle celebrazioni al progetto La Fondazione Orizzonti traccia le tre direttrici per il futuro di un modello universale

Dopo le celebrazioni per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti ha annunciato le linee guida per lo sviluppo futuro del progetto. La giornata del 25 marzo ha visto interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, i quali hanno condiviso riflessioni sul valore storico e culturale del sito. La fondazione si impegna ora a tradurre queste considerazioni in un piano pratico di interventi.

CASERTA - All'indomani della celebrazione solenne per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti - motore dell'Anno Leuciano - raccoglie il testimone delle autorevoli riflessioni emerse durante la giornata del 25 marzo per trasformarle in un piano d'azione concreto. “Non abbiamo celebrato un anniversario fine a se stesso - dichiara Giuseppe Menniti, Presidente della Fondazione Orizzonti - ma abbiamo acceso il motore di una nuova narrazione. Le parole dei nostri ospiti ci confermano che San Leucio non è un reperto archeologico, ma un software di civiltà ancora attualissimo”. 1. San Leucio nei programmi educativi: un... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - San Leucio 250: dalle celebrazioni al progetto. La Fondazione Orizzonti traccia le tre direttrici per il futuro di un modello universale Articoli correlati San Leucio 250: dalle celebrazioni al progettoAll’indomani della celebrazione solenne per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti - motore dell’Anno Leuciano -... San Leucio: al via le celebrazioni per i 250 anni di ‘utopia reale’A due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica... Tutto quello che riguarda San Leucio Temi più discussi: Celebrazioni per i 250 anni di San Leucio: Carlo e Camilla di Borbone a Caserta; San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia: vedi l'evento in streaming; Caserta, a San Leucio si celebrano i 250 anni della Real Colonia: appuntamento il 25 marzo; 250 ANNI DI UTOPIA REALE, CELEBRAZIONI AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO IL 25 MARZO 2026. San Leucio 250: dalle celebrazioni al progettoAll’indomani della celebrazione solenne per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti - motore dell’Anno Leuciano - raccoglie il testimone delle autorevoli riflessioni ... ilgiornale.it A Caserta i 250 anni della 'Real Colonia'. 'Modello di sviluppo e diritti'Nel complesso monumentale del Belvedere di San Leucio, frazione borbonica del Comune di Caserta, celebrazione dei 250 anni della 'Real Colonia', un appuntamento dal forte valore simbolico che ha intre ... ansa.it La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere sono attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la sua consorte, principess - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Streghe. Il libro di Tiziana Barrella alla ProLoco di San Leucio x.com