San Jacopino un incontro su sicurezza e mobilità

Giovedì 23 aprile alle ore 21 si terrà un incontro pubblico presso il circolo Pescetti in via Vincenzo Bellini 14, promosso dal Comitato “Cittadini Attivi San Jacopino”. La discussione si concentrerà su questioni legate a sicurezza, mobilità e qualità della vita nel quartiere. L’appuntamento vedrà la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali interessati a approfondire le problematiche che riguardano la zona.

Sicurezza, mobilità e qualità della vita urbana: saranno questi i temi al centro dell’incontro pubblico promosso dal Comitato “Cittadini Attivi San Jacopino”, in programma giovedì 23 aprile alle ore 21 al circolo Pescetti, in via Vincenzo Bellini 14. Un appuntamento ormai fisso per il quartiere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Panoramica sull’argomento

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