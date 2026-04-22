San Giorgio d' oro in tempo elettorale tra le polemiche e il valore del legame con Reggio

Durante il periodo elettorale, si è acceso un dibattito riguardo al conferimento del San Giorgio d'Oro 2026, la più alta onorificenza del Comune di Reggio Calabria, a Nino Spirlì. Spirlì, noto artista e scrittore, ha anche ricoperto il ruolo di presidente della Regione Calabria ed è membro della Lega. La decisione ha attirato l'attenzione e ha suscitato reazioni tra sostenitori e oppositori.

In campagna elettorale, ogni attacco vale e oggi a far discutere è stato il conferimento del San Giorgio d'Oro 2026, massima onorificenza del Comune di Reggio Calabria, a Nino Spirlì, artista, scrittore ma soprattutto ex presidente della Regione Calabria eletto nelle file della Lega.A dare la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria: il web vota il logo di Cannizzaro con San GiorgioIl candidato del CentroDestra a Reggio Calabria, l’Onorevole Cannizzaro, ha ufficializzato il simbolo della propria campagna elettorale dopo un... Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi, il Comune “ammette” l’errore: ora è corsa contro il tempoCon un post secco e senza giri di parole, questa mattina il parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, don Nuccio Cannizzaro, ha reso pubblica la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Notizie - Cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026 al Teatro F. Cilea - elenco dei premiati; San Giorgio d’Oro, un premio a chi ama Reggio: la proposta di CityNow; Al Presidente INPS Gabriele Fava il Premio San Giorgio d'Oro della Città di Reggio Calabria; Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi, il Comune ammette l’errore: ora è corsa contro il tempo. San Giorgio d’Oro 2026, a Reggio Calabria il premio a chi costruisce il futuroDal medico Martino all’attore Fonte fino alla memoria di Gino Zani, storie diverse unite da un legame che non si spezza ... corrieredellacalabria.it San Giorgio d’Oro 2026, cerimonia al Cilea: tra i premiati anche Plastic Free RcL'attore Marcello Fonte, lo storico medico della Reggina Pasquale Favasuli e l'ex presidente f.f. della Regione Calabria tra i premiati. Accolta la proposta di CityNow, doveroso il riconoscimento a Pl ... citynow.it Allerta Meteo, l'Irruzione di San Giorgio raffredda l'Italia: maltempo estremo al Sud e colpo di coda dell'inverno prima del ribaltone nel weekend - facebook.com facebook La festa di San Giorgio e la tradizione popolare: la sfilata e la benedizione dei cavalli, la Ballata del Santo, il Martiriu, le processioni, e la musica. Piana degli Albanesi · – Modica · Ragusa Ibla · - x.com