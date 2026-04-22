San Giorgio d' oro in tempo elettorale tra le polemiche e il valore del legame con Reggio

Da reggiotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo elettorale, si è acceso un dibattito riguardo al conferimento del San Giorgio d'Oro 2026, la più alta onorificenza del Comune di Reggio Calabria, a Nino Spirlì. Spirlì, noto artista e scrittore, ha anche ricoperto il ruolo di presidente della Regione Calabria ed è membro della Lega. La decisione ha attirato l'attenzione e ha suscitato reazioni tra sostenitori e oppositori.

In campagna elettorale, ogni attacco vale e oggi a far discutere è stato il conferimento del San Giorgio d'Oro 2026, massima onorificenza del Comune di Reggio Calabria, a Nino Spirlì, artista, scrittore ma soprattutto ex presidente della Regione Calabria eletto nelle file della Lega.A dare la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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