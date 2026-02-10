Premio ‘Carmine Alboretti’ | a Boscoreale riconoscimento al giornalista Massimo Corcione

A Boscoreale, il giornalista Massimo Corcione riceve il Premio ‘Carmine Alboretti’. La cerimonia si è svolta durante la terza edizione del premio organizzato dall’Associazione Giornalisti Vesuviani, dedicato alla memoria di un grande saggista e vaticanista scomparso nel 2020. Un riconoscimento che conferma l’importanza di Corcione nel panorama giornalistico nazionale e la sua forte connessione con il territorio campano.

Tempo di lettura: 3 minuti L'Associazione Giornalisti Vesuviani promuove la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale "Carmine Alboretti", riconoscimento dedicato alla memoria del giornalista, saggista e vaticanista campano scomparso nel 2020, figura autorevole del panorama giornalistico nazionale e profondamente legata al territorio. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 febbraio 2026, alle ore 9.00, presso il Cine Teatro Minerva di Boscoreale. Il premio sarà conferito al giornalista Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport, per il suo contributo al racconto giornalistico dello sport e dei grandi eventi.

