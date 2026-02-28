Galà dello sport pisano 2026 Ecco tutti i nomi dei premiati

Al galà dello sport pisano del 2026, in migliaia di persone si sono radunate nel salone storico della stazione per celebrare i premiati. Sono stati consegnati numerosi riconoscimenti a atleti, allenatori e figure del mondo sportivo, accompagnati da amici e familiari. La serata ha visto la partecipazione di molti presenti, che hanno assistito alla premiazione in un’atmosfera di festa e riconoscimento.

Centinaia di premiati e i loro accompagnatori hanno grenito il salone storico della Stazione Leopolda per il Gala dello sport pisano 2026, durante il quale l’assessore allo sport, Frida Scarpa, ha premiato i migliori atleti delle società cittadine nelle diverse discipline sportive, dopo un breve talk show con Umberto Pelizzari, apneista con alle spalle numerosi record mondiali, in cui si è parlato di quanto sia importante la gestione dello stress, della forza mentale non solo nello sport ma anche per la propria crescita individuale nella vita. "Questo e altri eventi analoghi - ha detto Scarpa - sono un’occasione importante per riconoscere il valore dell’ attività sportiva e il significato che essa assume per la nostra comunità: lo sport non è soltanto competizione e risultato, ma è educazione, crescita personale, salute e benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alla Stazione Leopolda il 'Galà dello Sport Pisano': ospite d'eccezione l'apneista PellizzariSi terrà giovedì 26 febbraio, a partire dalle ore 17.30, alla Stazione Leopolda, il Galà dello Sport Pisano 2026, appuntamento dedicato al mondo sportivo del territorio che vedrà la partecipazione ... pisatoday.it

