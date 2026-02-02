Chi porterà la bandiera olimpica a San Siro e a Cortina? Ecco tutti i nomi degli atleti a cinque cerchi dei 5 continenti

Questa mattina sono stati annunciati i nomi degli atleti che porteranno la bandiera olimpica all’apertura dei Giochi invernali di Milano e Cortina. I portabandiera arrivano da tutti e cinque i continenti e sono stati scelti tra i migliori rappresentanti delle rispettive nazioni. La cerimonia si svolgerà tra pochi giorni e l’attesa cresce tra gli appassionati di sport.

Milano, 2 febbraio 2026 – Svelati i nomi dei portabandiera che accompagneranno la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Dieci personalità di rilievo internazionale, scelte dal Cio, il Comitato olimpico internazionale e da Fondazione Milano Cortina 2026: atlete e atleti da tutto il mondo, ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il movimento olimpico. Cinque cerchi olimpici intrecciati su sfondo bianco, che rappresentano l'unione dei cinque continenti e l'incontro tra atlete e atleti di tutto il mondo presenti ai Giochi: la bandiera olimpica è un emblema senza tempo, capace ancora oggi di parlare al presente e ricordarci la forza dello sport come strumento di dialogo e progresso per l'umanità.

