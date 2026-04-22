I Carabinieri di San Giorgio Bigarello, insieme ai Forestali del Nucleo di Mantova, hanno scoperto un garage trasformato in officina senza autorizzazioni. Durante un controllo, hanno constatato che il locale, regolarmente registrato come garage, veniva usato come officina meccanica. Il proprietario è stato denunciato per attività abusiva di officina. Il locale è stato sottoposto a sequestro e i controlli proseguiranno per verificare eventuali irregolarità.

San Giorgio Bigarello (Mantova), 22 aprile 2026 – Un’officina a tutti gli effetti: questo è quello che i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, insisme ai Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova, si sono trovati davanti ai loro occhi. Era da tempo che il presunto “meccanico” era tenuto d’occhio dalle forze dell’ordine. In queste settimane di controlli, però, i Carabinieri non riuscivano a coglierlo con le mani nel motore. Ieri mattina invece il blitz decisivo: gli investigatori si sono appostati in zona e, quando hanno notato la piena attività dell’officina, sono intervenuti effettuando un controllo. All’interno di un garage, una vera e propria officina meccanica: strumentazioni tecniche, sollevatori meccanici, un compressore, un trapano a colonna, una gru idraulica, chiavi inglesi ed attrezzatura varia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giorgio Bigarello, garage adibito a officina: denunciato il meccanico abusivo

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