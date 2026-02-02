San Giorgio Bigarello | autotrasportatore colpito da una rotoballa mentre carica il camion

Un autotrasportatore è stato colpito da una rotoballa mentre stava caricando il suo camion a San Giorgio Bigarello. L’incidente si è verificato questa mattina, ma fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno valutato le condizioni dell’autista e hanno messo in sicurezza la zona. Si tratta di un episodio che si aggiunge a un’altra vicenda simile avvenuta nello stesso giorno nel Mantovano, entrambe senza conseguenze serie.

Mantova, 2 febbraio 2026 – Doppio infortunio sul lavoro nel Mantovano, entrambi gli episodi fortunatamente senza conseguenze troppo serie. Il primo si è verificato a San Giorgio Bigarello nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio. Un autotrasportatore 48enne residente a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, si trovava sul piazzale dell’azienda agicola Falbe, impegnato in alcune manovre per stoccare un carico sul suo mezzo pesante. Nel corso di questa operazione una rotoballa è “sfuggita” alla sua attenzione, colpendolo e scagliandolo a terra. Il conducente è stato prontamente soccorso da chi si trovava in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giorgio Bigarello: autotrasportatore colpito da una rotoballa mentre carica il camion Approfondimenti su San Giorgio Bigarello Colto da un malore mentre carica la legna sul camion, soccorso dai vigili del fuoco Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter, morta una donna: la vittima è Angela Varzaru Una donna di 52 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella al suo scooter. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Dall’isola di San Giorgio facebook Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L'intervento — firmato da un volontario identifi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.