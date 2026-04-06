Le famiglie di San Giorgio Bigarello possono presentare le domande di iscrizione al nido comunale per l’anno 2026. La scadenza per la presentazione delle richieste è il 30 aprile. Le modalità di presentazione non sono specificate in questo comunicato.

Le famiglie di San Giorgio Bigarello possono richiedere l’accesso al nido comunale per l’anno 2026. Il termine ultimo per presentare le domande è fissato per il 30 aprile. Il processo di iscrizione è attivo dal 1° aprile. La gestione operativa del servizio è affidata alla cooperativa CSA Cooperativa Servizi Assistenziali, che coordina l’intera procedura amministrativa. Per procedere, gli interessati devono recarsi sul portale ufficiale della CSA Cooperativa Servizi Assistenziali. Lì sono a disposizione sia la carta dei servizi che il modulo necessario per l’istanza. Digitalizzazione e iter burocratico. L’invio della documentazione avverrà esclusivamente tramite posta elettronica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nido San Giorgio Bigarello: iscrizioni 2026, ecco come fare

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