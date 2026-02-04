A Catanzaro il culto di San Biagio anima tradizioni e comunità in un incontro tra fede storia e identità locale

A Catanzaro, la festa di San Biagio ha portato in piazza la tradizione e la fede. La città si è riempita di fedeli e curiosi che hanno partecipato alle celebrazioni, tra processioni e momenti di preghiera. La giornata ha rafforzato il senso di comunità e radicato le vecchie usanze tra i cittadini.

A Catanzaro si è svolta la festa del Santo Patrono, San Biagio, con una giornata di celebrazioni che ha unito fede, tradizione e senso di comunità in un intenso percorso di spiritualità. La Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, comunemente nota come Maddalena, ha celebrato il proprio patrono nella Chiesa del Rosario, sede temporanea della comunità che da anni vive in un contesto di rinnovamento e riconquista del proprio spazio liturgico. La festa, che si è protratta per tutta la giornata, ha visto una partecipazione massiccia e costante, con quattro Messe celebrate alle ore 8, 9, 10 e 11, seguite da una Solenne Concelebrazione Eucaristica alle 17:30, densa di significato e resa ancora più intensa dal grande afflusso di fedeli.

