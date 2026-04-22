Un giovane diplomatico di origini filippino-americane sembra essere al centro delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, secondo alcune fonti. Le sue azioni sarebbero alla base delle recenti dichiarazioni critiche del presidente americano nei confronti del Vecchio Continente. La sua figura, ancora poco nota, viene collegata a una serie di iniziative e parole che hanno acceso discussioni tra le diplomazie coinvolte. La vicenda sta attirando l’attenzione sui rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

Roma, 22 aprile 2026 – Ci sarebbe un giovane diplomatico filippino-americano dietro le ‘crociate’ e gli strali del presidente Trump contro l'Europa. Da quando il tycoon si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca il 27enne Samuel Samson ha promosso oggi sforzo per stravolgere le relazione che gli Stati Uniti hanno intrattenuto con l’Europa dal secondo dopoguerra. Basta leggere il suo saggio ‘The Need for Civilization Allies in Europe’ per rendersene conto. Dal suo ingresso alla Casa Bianca e per tutto il 2025 Samson è stato il diplomatico di più alto profilo ad attaccare costantemente la Ue, come ricostruisce il New York Times. https:www.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Samuel Samson, la fede e l’amicizia con Vance, chi è il diplomatico che sta incrinando le relazioni Usa-Europa

Notizie correlate

Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: «Valori condivisi tra Europa e Usa». Il vicepresidente Usa: «Lavoro eccezionale per le Olimpiadi»A Milano, a margine della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli...

Chi sono gli incel, e come la “manosfera” sta riscrivendo le relazioni tra i banchi di scuolaPerugia, 30 marzo 2026 – E se non fosse solo una serie su Netflix? Se quello che vediamo sullo schermo fosse già realtà? Se negli ultimi mesi il...