Gli incel sono persone che si definiscono involontariamente celibi e spesso condividono contenuti online legati a un senso di frustrazione riguardo alle relazioni sentimentali. La cosiddetta “manosfera” è composta da forum e social network dove si discutono temi legati a queste tematiche. Recentemente si sono intensificati i dibattiti sui rischi di questa comunità, anche in relazione alle dinamiche tra studenti e ambienti scolastici.

Perugia, 30 marzo 2026 – E se non fosse solo una serie su Netflix? Se quello che vediamo sullo schermo fosse già realtà? Se negli ultimi mesi il termine incel era tornato al centro del dibattito pubblico anche grazie al successo della miniserie Adolescence, che racconta la storia di un adolescente accusato di femminicidio, oggi se ne torna a parlare perché è così – incel – che si definiva il ragazzo di 17 anni arrestato nell’ambito di un’inchiesta che ha sventato una strage in una scuola. L’arresto del 17enne che sognava di fare una strage a scuola. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del Ros, il giovane – residente a Perugia ma originario di Pescara – stava progettando una strage all’interno del liceo artistico della città abruzzese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi sono gli incel, e come la “manosfera” sta riscrivendo le relazioni tra i banchi di scuola

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