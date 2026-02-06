Meloni incontra Vance e Rubio a Milano | Valori condivisi tra Europa e Usa Il vicepresidente Usa | Lavoro eccezionale per le Olimpiadi

A Milano, nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e Rubio. La premier italiana ha parlato di valori condivisi tra Europa e Stati Uniti. Vance ha invece elogiato il lavoro fatto per le Olimpiadi, definendolo eccezionale. L’incontro è avvenuto in un momento di grande attenzione internazionale sulla città.

A Milano, a margine della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Un faccia a faccia che arriva dopo l’ultimo incontro ufficiale a Roma, in occasione dell’inaugurazione del pontificato di papa Leone, e che per la premier rappresenta un nuovo passaggio simbolico nel rapporto tra Europa e Stati Uniti. «Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti», ha detto la premier che ha incontrato in prefettura a il numero due della Casa Bianca.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Durante una cena di gala con i capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, Luca Zaia ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

Zaia ha incontrato a Milano JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, durante la sua visita in Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hockey e l'incontro con Giorgia Meloni; La cena dei potenti, Vance scherza con Zaia: oggi incontrerà Meloni; Milano-Cortina, domani Meloni incontra JD Vance e presidente polacco - Geagency; J. D. Vance a Milano, la giornata del vicepresidente Usa tra lusso e diplomazia: corteo da 45 auto, quattro piani bloccati in hotel e il tifo per l'hockey.

Milano Cortina, Meloni incontra Vance: Rafforziamo la nostra collaborazione(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 6 febbraio, il vicepresidente americano JD Vance in prefettura a Milano. Il bilaterale nel giorno della cerimonia d'apertura delle O ... msn.com

Vance incontra Meloni: Grandissimo lavoro per le Olimpiadi, Milano è bellissimaIl vicepresidente USA ha richiamato le tante ottime relazioni, le connessioni economiche e le partnership con l'Italia ... dire.it

La premier Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile, Jose Antonio Kast #ANSA x.com

La premier Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile, Jose Antonio Kast #ANSA facebook