Samsung rompe il muro | Galaxy Connect ora dialoga con ogni PC Windows

Samsung ha annunciato che con l’aggiornamento alla versione 2 di Galaxy Connect, gli smartphone Galaxy possono ora comunicare con qualsiasi computer Windows senza limiti di modello o versione del sistema operativo. Questa novità permette agli utenti di collegare il telefono al PC e gestire i contenuti in modo più semplice e diretto. L’azienda ha reso disponibile il nuovo aggiornamento attraverso il suo sistema di aggiornamenti software.

L’integrazione digitale tra smartphone e computer riceve una spinta decisiva grazie all’aggiornamento della versione 2.1.6.0 dell’applicazione Galaxy Connect, che permette ora di collegare i dispositivi Samsung a una vasta gamma di PC dotati di Windows 11. Questa novità abbatte le barriere del precedente ecosistema chiuso, consentendo la condivisione di file e la gestione degli schermi anche su macchine non prodotte dal marchio coreano. Oltre l’obbligo del Galaxy Book: una svolta per l’utente versatile. Fino a pochi istanti fa, chi utilizzava un tablet o uno smartphone della linea Galaxy si scontrava con una limitazione strutturale: per ottenere una sincronizzazione fluida e senza intoppi tra il mobile e il computer, l’acquisto di un Galaxy Book appariva quasi come un passaggio obbligato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung rompe il muro: Galaxy Connect ora dialoga con ogni PC Windows Notizie correlate Galaxy S26: Samsung rivoluziona la fotografia con AI e sensore più luminoso per scatti perfetti in ogni condizione.Samsung si prepara a lanciare il Galaxy S26 il 25 febbraio, un dispositivo che promette di ridefinire l'esperienza fotografica degli smartphone. Leggi anche: Samsung rompe i confini: AirDrop arriva anche su Galaxy A36 e S23 Approfondimenti e contenuti Samsung Galaxy Connect arriva sui PC Windows 11: non serve più un Galaxy BookSamsung continua ad ampliare il proprio ecosistema e lo fa con una novità che interessa molti utenti Windows: Galaxy Connect è ora disponibile anche sui PC Windows 11 non ... plaffo.com Samsung Galaxy Connect ora funziona su tutti i PC Windows 11, o quasiFinalmente Samsung ha deciso di abbandonare quell'approccio di chiusura che in moltissimo non avevano mai apprezzato, abbattendo uno dei muri più significativi del suo ecosistema digitale. La novità d ... hdblog.it