Samsung ha ampliato il programma beta per l’aggiornamento One UI 8.5, introducendo la funzionalità AirDrop anche su alcuni modelli della linea Galaxy A36 e S23. Questa novità permette agli utenti di trasferire facilmente file tra dispositivi compatibili senza limitazioni di modello, estendendo così la compatibilità rispetto alla versione precedente, che riguardava esclusivamente i Galaxy S26. L’aggiornamento è disponibile per i dispositivi partecipanti al programma di test.

Samsung ha esteso il programma beta per l’aggiornamento One UI 8.5, rendendo la funzionalità AirDrop accessibile a una gamma più vasta di dispositivi rispetto alla precedente esclusiva riservata ai Galaxy S26. La novità, che permette lo scambio fluido di file con iPhone e iPad attraverso l’integrazione con Quick Share, raggiungerà progressivamente modelli come i Galaxy S23 (incluse le varianti FE), i pieghevoli Z Fold5 e Z Flip5, oltre al Galaxy A36. Il rilascio è attualmente concentrato in mercati quali Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e India, ma si attende un arrivo in Italia nonostante il Paese non sia stato menzionato esplicitamente nel comunicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung rompe i confini: AirDrop arriva anche su Galaxy A36 e S23

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