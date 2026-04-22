Una compagnia telefonica ha avviato una promozione che consente ai nuovi clienti di ricevere il nuovo modello di smartphone senza pagare nulla, a patto che sottoscrivano un piano illimitato della durata di un anno. L’offerta si rivolge a chi decide di attivare un nuovo contratto, includendo il dispositivo nel pacchetto senza costi supplementari. La promozione riguarda un modello di ultima generazione, disponibile per un periodo limitato.

Mint Mobile ha lanciato una promozione che permette di ottenere il nuovo Samsung Galaxy S26 senza costi aggiuntivi per i nuovi clienti che sottoscrivono un piano Unlimited della durata di 12 mesi. L’offerta, valida fino al 22 aprile, prevede uno sconto immediato di 500 dollari sul dispositivo, cifra che può essere ulteriormente abbattuta grazie alla possibilità di consegnare un vecchio smartphone tramite il programma di permuta, con un risparmio supplementare che raggiunge i 400 dollari. Il dispositivo protagonista dell’iniziativa appartiene alla serie Galaxy S26, presentata sul mercato solo pochi mesi fa. Il modello base parte da un prezzo di listino di 900 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy S26 a costo zero: l’offerta che azzera il prezzo

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA - Tutte le novità che cambiano tutto

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