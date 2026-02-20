Si cerca un’adozione per Gruviera un cane di piccola taglia lasciato solo in strada
Gruviera, un piccolo cane abbandonato in strada, ha avuto bisogno di cure immediate dopo essere stato ritrovato in pessime condizioni. Il cane, ora ricoverato nel canile sanitario di Chieti, mostrava segni evidenti di trascuratezza e stanchezza. Il suo stato ha spinto i volontari a cercare una famiglia che possa offrirgli affetto e attenzione. La speranza è che qualcuno decida di adottarlo e dargli una seconda opportunità di vita. La sua presenza richiede urgentemente un nuovo inizio.
Ha solamente 2 anni, è un simil Jack Russell, è terrorizzato dagli altri cani con cui convive attualmente nel canile rifugio di Chieti. I volontari stanno operando per consentirgli di superare il trauma subito Gruviera è arriva nel canile sanitario di Chieti davvero malconcio. Chiamato così per come era ridotto. Ha subito un grande trauma: Gruviera era ridotto quasi in fin di vita dall'attacco di altri animali. Ma come è successo? Gruviera, come molti cani, deve essere stato lasciato in strada a vagare, senza alcun controllo. È cosa piuttosto nota, ma sbagliata, quella di far uscire i cani in solitaria, senza guinzaglio, senza protezione o supervisione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
