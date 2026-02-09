Un secolo di vita e memoria | nonna Rosa festeggia i 100 anni

La comunità di Serino ha festeggiato Rosa Verderame, che ha appena compiuto 100 anni. La signora, simbolo di una vita lunga e ricca di ricordi, ha ricevuto i saluti e gli abbracci di amici e parenti. La cerimonia si è svolta con semplicità, tra sorrisi e parole di affetto, in un momento che ha riempito di orgoglio tutta la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Serino rende omaggio a un secolo di vita, memoria e valori. La comunità ha celebrato nei giorni scorsi i 100 anni di Rosa Verderame, confermando ancora una volta l’Irpinia come terra di longevità e storie autentiche. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Vito Pelosi e l’Amministrazione Comunale, che hanno voluto condividere un momento di forte valore simbolico e umano. “Un secolo di storia personale che si intreccia con quella della nostra comunità, vissuto con dignità, forza e valori autentici», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la lunga vita della signora Rosa rappresenti «un esempio e un patrimonio prezioso per tutti noi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ad Amalfi, il 15 gennaio si è celebrato il centenario di Antonietta Ruocco, conosciuta come Tittina.

