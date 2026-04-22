Salvini | Difendo la premier da qualunque attacco La Farnesina | Espressa indignazione all' ambasciatore russo

Il governo italiano ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio dopo le dichiarazioni del conduttore russo Vladimir Solovyov, che ha rivolto insulti nei suoi confronti. Salvini ha dichiarato di difendere la premier da qualsiasi attacco, mentre la Farnesina ha comunicato di aver espresso indignazione all’ambasciatore russo. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle istituzioni italiane, che hanno preso posizione in modo deciso.

L'esecutivo fa quadrato attorno alla presidente del Consiglio, dopo gli insulti pronunciati dal conduttore russo Vladimir Solovyov. "Difendo Giorgia Meloni e il governo italiano da qualsiasi attacco", ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Firenze a margine dell'evento Italiainsieme. Turismo accessibile e territorio. "Si tratta di soggetti privati, ciascuno guardi a casa sua ", ha aggiunto il leader del Carroccio. "Se dovessi commentare gli insulti che mi vengono quotidianamente rivolti in televisione, passerei le mie giornate a occuparmi di chi mi insulta, non in Russia, ma in Italia. Fortunatamente lavoro e non mi occupo di questo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini: "Difendo la premier da qualunque attacco". La Farnesina: "Espressa indignazione all'ambasciatore russo" Notizie correlate Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la premier Meloni. La Farnesina convoca l'ambasciatorePesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov , vicino alle posizioni del Cremlino,... Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La premier si schiera contro Descalzi sul gas dalla Russia. Salvini lo difende; Meloni al Vinitaly: Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele; Meloni: Propagandista di regime non può darci lezioni, noi non abbiamo padroni. E Tajani convoca l'ambasciatore russo; Meloni tende la mano a Magyar: collaboreremo. Salvini: Difendo la premier da qualunque attacco. La Farnesina: Espressa indignazione all'ambasciatore russoIl vicepremier: Ognuno guardi a casa sua. E il rappresentante di Mosca Paramov ha ribadito di essersi dissociato dagli attacchi di Solovyov ... ilgiornale.it Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, inutile e offensivo, ma il problema è suoMatteo Salvini torna all'attacco di Donald Trump dopo le accuse a Papa Leone XIV e le frasi contro Giorgia Meloni e l'Italia ... virgilio.it In mattinata Giani e Salvini effettueranno un sopralluogo al cantiere della nuova stazione Av sotterranea di Firenze. #controradionews - facebook.com facebook Elsa Fornero contro Salvini: "Parla di remigrazione senza conoscere la demografia dell'Italia, non sa niente di niente" #dimartedì x.com