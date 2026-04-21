Durante un programma televisivo trasmesso dalla Russia, un noto conduttore ha rivolto alla premier italiana parole offensive e irripetibili. In seguito alle dichiarazioni, il governo italiano ha deciso di convocare l'ambasciatore russo nel paese. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla tensione diplomatica tra i due paesi, alimentando timori di un possibile nuovo scontro diplomatico.

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. «Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo

Notizie correlate

Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier

Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meloni torna a parlare dell’attacco di Trump al Papa e del patto di stabilità: cosa ha detto oggi la premier; Meloni non risponde al nuovo attacco di Trump. Riceve Zelensky e gli rinnova il sostegno italiano; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Attacco di Trump a Meloni, La Russa: Nulla di insanabile, in amicizia la chiarezza è d'obbligo.

Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premierSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della ... ilmattino.it

Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russoSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, ... msn.com

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi f - facebook.com facebook

Crosetto: Russia indifferente ai propri morti, con questa mentalità serve deterrenza - Il video x.com