L’Istat ha comunicato che l’Italia si colloca tra i paesi con la speranza di vita più alta al mondo, raggiungendo i 83,4 anni alla nascita. Negli ultimi decenni si è registrata una crescita significativa di questa misura, confermando la longevità della popolazione italiana. La notizia arriva in un momento in cui si approfondiscono le tendenze demografiche nazionali e internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Crescita significativa della longevità negli ultimi decenni. L’Italia si conferma oggi uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita pari a 83,4 anni. Un risultato che riflette un miglioramento costante nel tempo: dal 1990 al 2024, infatti, la speranza di vita è aumentata di circa 8 anni per gli uomini e 6,5 anni per le donne, raggiungendo rispettivamente 81,5 e 85,6 anni. Differenze territoriali ancora marcate. Nonostante i progressi complessivi, permangono forti disuguaglianze tra le diverse regioni italiane. Nel 2023, l’età mediana alla morte si attesta a 81,6 anni per gli uomini e 86,3 anni per le donne, ma con variazioni significative: si passa da meno di 82 anni in Campania a oltre 86 anni nelle Marche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Istat, Italia tra i Paesi più longevi al mondo: speranza di vita a 83,4 anni

Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascita Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto.

Italia paese tra i più longevi con 83,4 anni di speranza di vita alla nascitaCon una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l'Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto.

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