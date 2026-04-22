Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti è stato a Firenze mercoledì 22 aprile per visitare un cantiere legato alla nuova stazione dell'alta velocità. Era accompagnato da rappresentanti regionali e comunali, tra cui il presidente della regione e il sindaco della città. La visita è avvenuta in un'area strategica per i lavori in corso, con il coinvolgimento di diverse figure istituzionali presenti sul posto.

FIRENZE – Il vicepremier Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, a Firenze mercoledì 22 aprile per un nuovo sopralluogo alla nuova stazione Av di Firenze. Con Salvini la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Poi Salvini alla Leopolda di Firenze con la ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli per ‘Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio’. (Foto Fb ministra Alessandra Locatelli) (Foto Fb ministra Locatelli) Un tour in Toscana per Salvini, leader Lega, mercoledì 22 aprile che, dopo il sopralluogo istituzionale Av e l’intervento alla Leopolda, ha fatto tappa a Prato, Cascina e Arezzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salvini a Firenze con Giani e Funaro: sopralluogo cantiere Av. Con ministra Locatelli alla Leopolda

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