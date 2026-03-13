Abbattimenti necessari ora nuovi alberi

Nell’area di Villa Teresa a Recanati sono stati abbattuti alcuni alberi, suscitando numerose proteste e domande tra i cittadini. L’amministrazione comunale ha annunciato che verranno effettuate nuove piantumazioni, questa volta con arbusti autoctoni, per sostituire le piante rimosse. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi vive nel quartiere e di chi si occupa di tutela ambientale.

Le piante abbattute nell'area di Villa Teresa, a Recanati, hanno sollevato mille interrogativi e proteste, ma l'amministrazione promette nuove piantumazioni con arbusti autoctoni. A spiegare nel dettaglio quanto avvenuto è l'amministrazione comunale. "Gli abbattimenti non fanno mai piacere – premette l'assessore all'ambiente Maurizio Paoletti –, ma quando si tratta di piante secche o pericolose per la sicurezza è necessario intervenire. Le potature e gli abbattimenti sono effettuati solo quando indispensabili e sempre con la massima prudenza". Nello specifico, nell'area di piazza Europa si è proceduto inizialmente con l'abbattimento di una pianta completamente secca, poi durante le verifiche successive è emerso che anche un secondo esemplare presentava problemi strutturali tali da comprometterne la stabilità.