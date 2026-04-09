innovazione accessibile la sfida che vale salute e pil

L’economia della salute rappresenta circa il 3,3% del prodotto interno lordo europeo, secondo i dati disponibili. La sfida principale riguarda rendere accessibile l’innovazione nel settore, un obiettivo che coinvolge aspetti economici, tecnologici e sociali. Le politiche e le strategie adottate in questo campo determinano le possibilità di migliorare i servizi sanitari e di favorire lo sviluppo di nuove soluzioni.

I numeri dicono che l’ economia della salute vale circa il 3,3% del Pil europeo. In questo senso, l’industria farmaceutica investe circa 55 miliardi in Ricerca& Sviluppo, con l ’Italia che investe 2 miliardi ed è seconda in Europa per produzione, pur se a fronte di performance non proprio ottimale nel vecchio continente quando si parla di soluzioni innovative. Bastano queste cifre per comprendere quanto e come sia importante rendere l’innovazione accessibile. A ricordarlo sono gli esperti in occasione dell’evento “ Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction”, promosso da Adnkronos e GSK, con il patrocinio di Farmindustria. Puntare verso l’obiettivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Oggi qui a seguire i panel sull’innovazione accessibile. Economia della salute e buone pratiche. x.com

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