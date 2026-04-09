In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, un ospedale organizza un open week dedicato alla prevenzione femminile, offrendo visite ed esami gratuiti. L’iniziativa si svolge nel corso di alcuni giorni e si rivolge a tutte le donne interessate a effettuare controlli senza costi. La manifestazione mira a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della cura delle patologie che riguardano la salute femminile.

Un’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale della Fondazione nella medicina di genere. Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al Fatebenefratelli

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Il Centro Cardiologico Monzino partecipa all’Open Week sulla Salute della Donna promossa da @fondazioneonda con i colloqui telefonici dedicati. La Dott.ssa Daniela Trabattoni, Responsabile del Monzino Women e dell’Unità Operativa Cardiologia Interve - facebook.com facebook