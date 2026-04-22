Salute alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria | il rapporto

Nel 2023, solo il 54% delle prime visite specialistiche è stato effettuato entro i trenta giorni previsti, con conseguenze sulla gestione del Servizio sanitario nazionale. La spesa dedicata alla prevenzione rappresenta il 5% del totale della spesa sanitaria complessiva. Questi dati sono stati riportati in un recente rapporto che analizza l’efficienza delle prestazioni sanitarie e i tempi di attesa.

Nel 2023 appena il 54% delle prime visite specialistiche è stato erogato entro i trenta giorni previsti, con inevitabili ricadute sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Il dato emerge dal Rapporto italiano sulle malattie non trasmissibili, sviluppato da Altems col coordinamento scientifico dell’ingegnere Emmanouil Tsiasiotis, Research Associate di Altems e col contributo non condizionante di AstraZeneca Italia e Philips. Al centro del rapporto – nato nel solco della Partnership for health system sustainability and resilience – c’è l’importanza di rafforzare la prevenzione. Un’esigenza improrogabile alla luce delle disuguaglianze territoriali menzionate dal report.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute, alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria: il rapporto CHAPTER 6B - Screening and Prevention of Disease: Weighing Benefits & Harms | HARRISON'S MEDICINE Notizie correlate Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false emailIl Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i... A Napoli il 21 marzo il “Longevity Day”: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla saluteLa medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA, UNA GIORNATA PER PARLARE DI BENESSERE, PREVENZIONE E SANI STILI DI VITA; Giornata salute donna. Dalla prevenzione agli screening, l’impegno del governo e i consigli ISS per ogni età; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna. Salute, alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria: il rapporto(LaPresse) Nel 2023 appena il 54% delle prime visite specialistiche è stato erogato entro i trenta giorni previsti, con inevitabili ricadute sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Il ... stream24.ilsole24ore.com Salute della donna, Iss: prevenzione continua dall’infanzia alla menopausaIn occasione della Giornata nazionale della salute della donna, l’ISS diffonde indicazioni per le diverse fasi della vita e amplia l’orario del Telefono Verde AIDS e IST ... doctor33.it Ti riconosci in questo video Benvenuto nel club dell'ansia da perfezione! Se anche tu ti senti sopraffatto dalla lista infinita di cose che ""dovresti"" fare per essere in salute, sappi che non sei solo. Il problema non sei tu, è l'approccio: • Creatina, collagene, - facebook.com facebook #EarthDay: #ASRoma, #AMA e #Ogyre uniscono le forze per la salute del Tevere e la tutela dell’ecosistema Raccolti 90 kg di rifiuti nel parco d’affaccio fluviale del Foro Italico dai ragazzi delle Academy e delle giovanili giallorosse Rimuovere rifiuti sulle x.com