A Napoli il 21 marzo si svolge il “Longevity Day”, una giornata dedicata alla salute con particolare attenzione alla medicina della longevità, alla prevenzione e alle scienze del movimento. L’evento riunisce esperti e professionisti che affrontano questi temi attraverso incontri, seminari e attività pratiche. La manifestazione mira a promuovere un approccio più consapevole e informato alla cura del benessere nel corso della vita.

La medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento scientifico e divulgativo dedicato alla prevenzione, alla salute e alla qualità della vita in programma sabato 21 marzo a partire dalle ore 9 presso Villa Vittoria Posillipo in via Francesco Petrarca a Napoli.. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Napoli il 21 marzo il “Longevity Day”: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla salute

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