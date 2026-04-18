Al Salone del Mobile torna EuroCucina - FTK Technology For the Kitchen, una delle mostre più attese della rassegna biennale dedicata alle cucine. La partecipazione di aziende italiane si conferma significativa, contribuendo a un settore che supera i 3 miliardi di euro di fatturato. La manifestazione si svolge in un momento di grande attenzione all’innovazione nel settore delle cucine e dell’arredo domestico.

È uno dei ritorni più attesi quello della biennale EuroCucina - FTK Technology For the Kitchen al Salone del Mobile.Milano che apre i battenti dell’edizione 2026 dal 21 al 26 aprile in Fiera Milano, perché i 106 brand che espongono provenienti da 17 Paesi presentano tutte le evoluzioni del prodotto dal punto di vista progettuale, del design, della funzionalità e delle nuove tecnologie di un ambiente centrale per la casa e importante per le aziende italiane, come confermano i dati economici del settore. Nel 2025 infatti il comparto delle cucine ha confermato una sostanziale tenuta e, dopo anni in cui la crescita è stata sostenuta, ha superato 3 miliardi di euro di fatturato (+1,5%).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salone del Mobile, la cucina made in Italy vale oltre 3 miliardi

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