Al Salone del Mobile, il settore del bagno presenta nuove proposte di arredo e tecnologie, diventando un elemento chiave nel mercato dell’interior design. Le aziende mostrano prodotti innovativi che combinano funzionalità e stile, con un focus particolare sulle soluzioni per ambienti contract. La manifestazione mette in evidenza come il bagno sia sempre più centrale nel progetto di arredamento domestico, attirando l’attenzione di professionisti e appassionati del settore.

Prodotti e soluzioni di design e tecnologiche per il bagno contemporaneo che è sempre più personalizzato e orientato verso una visione di spa domestica e residenziale in cui benessere, efficienza, igiene e durabilità ridefiniscono il comfort dell’abitare, che ha un ruolo centrale al Salone del Mobile 2026 in corso a Fiera Milano fino al 26 aprile. Biennale importante per la sua carica innovativa, il Salone internazionale del Bagno sta richiamando in gran numero visitatori professionali, progettisti e buyer di tutto il mondo con le novità proposte da 163 brand provenienti da 14 Paesi e dalle aziende italiane perché è uno degli ambienti chiave...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salone del Mobile, il bagno traina l’arredo casa e punta sul contract

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