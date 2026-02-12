Salone del Mobile tour in India per presentare Raritas e Contract

Il Salone del Mobile.Milano torna in India per rafforzare la presenza nel mercato asiatico. Questa volta, l’obiettivo è presentare le novità di Raritas e Contract a New Delhi e Mumbai. La fiera più importante del settore si terrà a Milano dal 21 al 26 aprile 2026, ma intanto le aziende italiane fanno il passo avanti nei Paesi in crescita come l’India. Gli incontri sono già iniziati, con visite e incontri tra rappresentanti italiani e partner locali.

Il Salone del Mobile.Milano torna in India per rafforzare il legame con un mercato in crescita e sempre più interessante per le aziende del design e dell'arredo italiane, presentando a New Delhi e a Mumbai novità e iniziative dell' edizione 2026 che si terrà dal 21 al 26 aprile in Fiera Milano. Salone dove la presenza di operatori professionali indiani - quasi 4.500 - continua a crescere, occupando la decima posizione tra i 160 Paesi di provenienza. Non solo, l'Italia è il s econdo paese Ue per valore dell'export di arredo verso l'India e tra i pochi ad avere una bilancia commerciale in attivo, a dimostrazione della competitività delle nostre aziende con le esportazioni che tra gennaio e ottobre 2025 hanno superato ampiamente le importazioni dall'India.

