Salone del Mobile | Bsh a EuroCucina con stand marchi Bosch Siemens e Neff

Da webmagazine24.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante EuroCucina 2026 a Milano, il Gruppo BSH Home Appliances presenta gli stand dedicati ai marchi Bosch, Siemens e Neff. La manifestazione si tiene presso la fiera di Milano e vede protagonisti i prodotti delle aziende del gruppo nel settore delle cucine e degli elettrodomestici. La kermesse si svolge nel contesto del Salone del Mobile, uno degli eventi più importanti nel settore dell'arredo e del design.

(Adnkronos) – In occasione di EuroCucina 2026, il Gruppo BSH Home Appliances sceglie Milano "per raccontare la propria visione della cucina e dell’abitare contemporaneo, confermandosi protagonista di uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al design e all’innovazione per l’ambiente domestico", evidenzia in una nota il gruppo, per cui la presenza in fiera "rappresenta un. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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