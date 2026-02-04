L’Umbria sarà protagonista della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. La regione sarà ospite dell’evento, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. L’annuncio è arrivato ufficialmente e si tratta di un’occasione importante per far conoscere la cultura umbra a un pubblico più ampio.

Perugia, 4 febbraio 2026 – E’ ufficiale: l'Umbria sarà ospite della 38esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto fiere. Lo farà con uno stand originale, curato da un premio Compasso d'Oro, nel quale l'eleganza del design riveste la varietà dei contenuti. Con un'attenzione particolare al mondo dei fumetti, comics e manga e alla valorizzazione dell'editoria locale. A raccontare quale sarà il ruolo dell'Umbria nella manifestazione di quest'anno è stato il vicepresidente e assessore con delega alla Cultura, Tommaso Bori, nella conferenza stampa di presentazione del Salone che si è tenuta a Torino, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali legati alla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salone del Libro di Torino, l’Umbria ospite della 38esima edizione

