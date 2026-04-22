Studi recenti hanno segnalato che alcuni salmoni mostrano comportamenti iperattivi e nuotano in modo compulsivo, coprendo distanze quasi doppie rispetto ai loro simili. Gli scienziati hanno osservato che queste attività sembrano essere influenzate da sostanze chimiche, come la cocaina, che alterano le loro abitudini di movimento e di caccia. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso esperimenti condotti in laboratorio, senza coinvolgimento di ambienti naturali.

Immaginate un salmone che, in preda agli effetti chimici di una droga, inizia a nuotare compulsivamente coprendo distanze quasi doppie rispetto ai suoi simili e alterando in modo imprevedibile la propria area di caccia e sopravvivenza. Potrebbe sembrare la trama di un surreale film distopico, ma è l’esatto quadro clinico ed ecologico che sta emergendo dalle profondità dei nostri bacini idrici. Il consumo umano (in costante e drammatico aumento) di cocaina, droghe sintetiche e farmaci ansiolitici non si ferma infatti al nostro metabolismo: attravers o gli scarichi domestici, le fogne e i depuratori – che spesso non riescono a filtrare completamente queste micro-molecole – finisce dritto nei fiumi e nei mari, intossicando cronicamente la fauna selvatica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Salmoni iperattivi in preda agli effetti della cocaina. Nuotano compulsivamente e per il doppio della distanza normale”: l’allarme degli scienziati

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