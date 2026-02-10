gli effetti della luce blu sul cervello degli studenti

La luce blu delle schermate colpisce il cervello degli studenti. Ricercatori e pediatri stanno analizzando come l’uso di smartphone e tablet possa influenzare i ragazzi, cercando di capire se questa esposizione possa avere effetti a lungo termine sul loro sviluppo.

Molti pediatri e ricercatori studiano da tempo come la tecnologia influisce sul cervello di bambini e ragazzi. Secondo gli esperti, usare telefoni, tablet e altri schermi troppo presto o per troppe ore può avere effetti negativi, perché il cervello è ancora in fase di evoluzione. Nei primi anni di vita si sviluppano funzioni importanti come l’attenzione, il linguaggio, il controllo delle emozioni e la capacità di imparare. Per questo gli specialisti spiegano che i bambini sotto i 2 anni non dovrebbero usare la tecnologia. Tra i 2 e i 6 anni è consigliato un uso molto limitato e con un adulto accanto; per i ragazzi più grandi, gli esperti suggeriscono di non superare due ore al giorno davanti agli schermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Luce Blu

