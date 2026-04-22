A Salerno, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato caramelle con etichettatura irregolare durante controlli presso negozi di dolciumi sia in città che in provincia. L’operazione rientra in verifiche di routine volte a garantire la sicurezza alimentare e a contrastare eventuali irregolarità nelle etichette dei prodotti venduti al pubblico. In alcuni casi, l’attività commerciale è stata sospesa a causa delle violazioni riscontrate.

I Carabinieri del NAS di Salerno, nell’ambito delle attività quotidiane finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno eseguito una serie di controlli presso esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti dolciari, sia nel capoluogo sia in provincia. L’operazione, avviata anche in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei consumatori, ha consentito di far emergere diverse criticità nella commercializzazione di caramelle e prodotti dolciari, con particolare attenzione alla tutela dei più piccoli, ritenuti tra i consumatori più esposti ai rischi legati a prodotti non conformi. Nel corso delle...🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, sequestrate caramelle con etichettatura irregolare: il NAS sospende un’attività

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