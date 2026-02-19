Blitz del Nas nel Sannio | due tonnellate di dolci sequestrate e attività chiusa

Il Nas ha effettuato un blitz nel Sannio, sequestrando due tonnellate di dolci e prodotti di pasticceria. La causa è stata la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante l’ispezione. L’operazione ha portato anche alla sospensione immediata dell’attività, che continuava a operare senza rispettare le norme di sicurezza alimentare. Gli agenti hanno trovato locali sporchi e procedure di produzione non a norma. La scoperta ha portato alla chiusura immediata dell’attività per tutelare i consumatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno sequestrate e un’attività sospesa con effetto immediato per gravi carenze igienico-sanitarie. È il bilancio del controllo eseguito a Benevento dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, nell’ambito delle verifiche intensificate in vista del Carnevale. Nel capoluogo sannita, i militari del Nas, insieme a personale dell’Asl, hanno disposto la sospensione “ad horas” di un esercizio commerciale a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. All’interno sono state sequestrate circa due tonnellate di prodotti dolciari e da forno, risultati privi delle indicazioni obbligatorie sulla tracciabilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

