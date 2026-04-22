Blitz dei Nas a Salerno e nella Piana del Sele | sequestrati 70 kg di caramelle gommose e dolci

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno effettuato un intervento nelle zone di Salerno e della Piana del Sele, sequestrando circa 70 chili di caramelle gommose e altri dolci. Durante le ispezioni presso diversi esercizi commerciali, sono stati controllati i prodotti alimentari destinati alla vendita. L'operazione si inserisce in una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica della conformità delle merci distribuite.

In azione, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno: nell'ambito dei quotidiani servizi volti a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, hanno condotto una serie di ispezioni presso esercizi di vendita di prodotti dolciari nel capoluogo e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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