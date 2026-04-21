Salerno in Flora 2026 tre giorni tra natura gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti

Salerno si appresta a ospitare un evento di tre giorni dedicato a natura, gastronomia e biodiversità, con il coinvolgimento del Villaggio Coldiretti. L'iniziativa si svolgerà in una location della città e coinvolgerà diverse realtà del settore agricolo e alimentare. La manifestazione prevede esposizioni, degustazioni e incontri tematici rivolti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere prodotti locali e pratiche sostenibili.

Tempo di lettura: 2 minuti Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità, che animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e degustazioni. Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla presenza del Villaggio Coldiretti, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile immergersi nel mondo dell’agricoltura locale attraverso il mercato contadino, lo street food con prodotti tipici campani, le degustazioni, le aree dedicate alla fattoria degli animali e l’agriasilo per i più piccoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti Notizie correlate Salerno, al via la Mostra della Minerva: tre giorni tra natura e culturaE' stata inaugurata oggi, nella villa comunale di Salerno, la 24ª edizione della Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi della... Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento...