Salerno il cinema sfida la guerra | 3 storie di infanzia sotto assedio

A Salerno, presso il Liceo Alfano I, si svolge una rassegna cinematografica dedicata ai diritti umani, in programma da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026. L’evento presenta tre film che raccontano storie di bambini che vivono in contesti di conflitto e di assedio, evidenziando le difficoltà e le ferite sociali legate a queste realtà. La rassegna si propone di sensibilizzare il pubblico su temi di vulnerabilità e ingiustizia.

La rassegna cinematografica dedicata ai diritti umani approda al Liceo Alfano I di Salerno da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026, portando sullo schermo tre narrazioni che intrecciano la vulnerabilità dell’infanzia con i conflitti globali e le ferite sociali. L’evento, giunto alla sua XIII edizione, vede la collaborazione tra l’associazione Cinema e Diritti e il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli per offrire agli studenti e al pubblico cittadino un percorso di riflessione attraverso tre documentari ambientati in contesti geografici e storici distanti tra loro: Palestina, Argentina e Napoli. Dalla Striscia di Gaza alle dittature sudamericane: tre storie di infanzia sotto assedio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il cinema sfida la guerra: 3 storie di infanzia sotto assedio Notizie correlate Paolo Crepet: tra guerra e social, la libertà di pensiero sotto assedioTempo di lettura: 3 minutiAvere delle ambizioni, avere il coraggio di inseguire le proprie passioni, senza piegarsi alle convenzioni. Leggi anche: Furti d’arte, l’Italia sotto assedio: il mercato miliardario che inghiotte i capolavori e sfida la diplomazia Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Da Trapani a Salerno, la sfida Cybersecurity di Francesco Fortunato dell'IS 'Da Vinci'; Moda, riciclo e cuore: Convitto Nazionale e Galilei-Di Palo lanciano con Salerno Pulita la sfida dello stile a spreco zero; Provincia. Paper Week: la sfida di EcoAmbiente ed EdA per gli studenti; Elezioni Provincia di Salerno, Aliberti sfida Parente ad un confronto pubblico. Stile TV. . Salerno, Raffaele Esposito confermato presidente provinciale di Confesercenti - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook CI VEDIAMO DOMANI IN CAMPANIA. Prima a Napoli e poi a Salerno. Il futuro cù sole n'copp! x.com