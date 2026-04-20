Recentemente, la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo è stata coinvolta in un furto d’arte, in un episodio che si aggiunge a un crescente numero di episodi simili in Italia. In pochi minuti, alcuni capolavori sono stati sottratti, lasciando senza protezione opere di grande valore storico e artistico. Il mercato illecito di opere rubate coinvolge spesso network internazionali, complicando le operazioni di recupero e di contrasto.

Tre minuti. Tanto basta, oggi, per cancellare secoli di storia. L’ultimo colpo è stato messo a segno pochi giorni fa, in un luogo simbolo della cultura italiana: la Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Un’azione rapida, chirurgica, condotta da professionisti. I ladri sono entrati, hanno colpito e sono usciti senza lasciare tracce evidenti. Il bottino è impressionante: Les poissons, un olio su tela del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir risalente al 1917; Natura morta con ciliegie di Paul Cézanne (1890) e Odalisca sulla terrazza di Henri Matisse (1922). Tre capolavori dal valore milionario, spariti – secondo la ricostruzione degli investigatori – in meno di tre minuti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Furti d’arte, l’Italia sotto assedio: il mercato miliardario che inghiotte i capolavori e sfida la diplomazia

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