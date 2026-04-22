salerno 34 parcheggiatori abusivi a rischio arresto con il decreto sicurezza

A Salerno, 34 parcheggiatori abusivi sono stati inseriti nella lista nera dalla Polizia Municipale per aver ripetutamente svolto attività illegale legata alla gestione non autorizzata della sosta. Le forze dell'ordine hanno identificato questi soggetti nel corso di controlli mirati, che potrebbero portare al loro arresto ai sensi del Decreto sicurezza. La misura interessa chi si dedica abitualmente a pratiche di parcheggio non autorizzato.

Sono 34 i parcheggiatori abusivi finiti nella black list della Polizia Municipale di Salerno per la reiterazione di comportamenti illegali legati alla gestione abusiva della sosta. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, ciascuno di loro avrebbe accumulato una media di circa 50 verbali. Alla luce del nuovo Decreto sicurezza, che introduce una stretta su questo fenomeno, i soggetti recidivi rischiano ora conseguenze penali più severe. In particolare, le nuove disposizioni prevedono l’ arresto, con pene che vanno da un minimo di 8 mesi fino a un massimo di 1 anno e mezzo di reclusione, oltre al raddoppio delle sanzioni amministrative già previste.🔗 Leggi su Zon.it

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