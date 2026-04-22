Nelle prime ore del mattino, nelle acque di Santa Maria al Bagno, sono stati fermati dai militari del compartimento marittimo di Gallipoli. Un uomo di 50 anni, residente nella zona e già coinvolto in precedenti operazioni contro il bracconaggio, è stato sottoposto a fermo. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 300 ricci, contro cui si stanno svolgendo le verifiche del caso.

Un uomo di 50 anni, residente a Gallipoli e già coinvolto in precedenti simili, è stato fermato nelle prime ore del mattino a Santa Maria al Bagno dai militari del compartimento marittimo di Gallipoli. L’operazione ha portato al sequestro di 300 ricci di mare e della strumentazione subacquea utilizzata per la raccolta illegale. Il trasgressore deve ora affrontare una sanzione pecuniaria di 2mila euro. L’equilibrio fragile tra domanda commerciale e tutela biologica. Il recupero forzato di trecento esemplari non rappresenta solo un illecito amministrativo, ma un colpo diretto alla strategia di salvaguardia del litorale salentino. La Regione Puglia aveva infatti stabilito nel 2023 un fermo triennale proprio per contrastare lo sfruttamento eccessivo della specie, causato dalla pressione costante del settore della ristorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, blitz contro il bracconaggio: 300 ricci sequestrati a Gallipoli

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