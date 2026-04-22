Fermato con 300 ricci sanzione di 2mila euro per un pescatore abusivo di Gallipoli

Nelle prime ore del mattino, i militari del compartimento marittimo di Gallipoli hanno sequestrato a Santa Maria al Bagno circa 300 ricci di mare e l’attrezzatura subacquea impiegata per la pesca. Un pescatore locale è stato fermato e sanzionato con una multa di 2.000 euro per aver esercitato un’attività di pesca non autorizzata. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo contro la pesca abusiva nella zona.

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Nelle prime ore del mattino i militari del compartimento marittimo di Gallipoli hanno sequestrato a Santa Maria al Bagno 300 ricci di mare e l’attrezzatura subacquea utilizzata per prenderli.È ancora in vigore, infatti, il fermo triennale disposto dalla Regione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sanzione di 2mila euro al titolare di un minimarket in via CarducciRavenna, 21 febbraio 2026 - Prodotti senza etichetta e senza prezzi esposti, sono costati, da parte della Polizia Locale di Ravenna, una sanzione di... Leggi anche: Fermato con la droga pronta essere spacciata e 2mila euro in contanti